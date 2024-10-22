Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 3. haftasında yarın evinde İsveç takımı Elfsborg ile karşı karşıya gelecek.

UEFA Avrupa Ligi’nin 3. haftasında Galatasaray, yarın saat 17.30’da RAMS Park’ta İsveç ekibi Elfsborg ile karşılaşacak. Sarı-kırmızılılar, oynadığı 2 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlikle aldığı 4 puan ve averajla 8. sırada bulunuyor. Elfsborg ise 1 galibiyet, 1 mağlubiyet sonucunda topladığı 3 puanla 16. sırada yer alıyor.

Galatasaray, Avrupa Ligi’nin ilk haftasında evinde oynadığı Yunan temsilcisi PAOK’u 3-1’lik skorla mağlup ederken, ikinci haftada da konuk olduğu Letonya takımı RFS ile 2-2 berabere kaldı. İsveç temsilcisi ise ilk hafta AZ Alkmaar’a deplasmanda 3-2 kaybederken, ikinci haftada ise Roma’yı 1-0’lık skorla yendi.

Avrupa kupalarında 321. maç

Galatasaray, Avrupa kupalarında bugüne kadar 320 kez oynadı. Bu maçlarda Aslan, 114 defa sahadan galip ayrılırken, 121 kez de rakiplerine mağlup oldu. 85 karşılaşmada ise berabere kaldı. Geride kalan müsabakalarda sarı-kırmızılılar, rakip fileleri 434 kez havalandırırken, kalesinde 479 gol gördü.

Avrupa Ligi’nde 96 müsabakaya çıktı

Galatasaray, UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi isimleriyle düzenlenen organizasyonda bugüne kadar 96 kez sahaya çıktı. Sarı-kırmızılılar, söz konusu mücadelelerde 38 galibiyet, 32 beraberlik ve 26 mağlubiyet aldı. Cimbom bu mücadelelerde 151 gol sevinci yaşarken, kalesinde ise 122 gole engel olamadı.

Okan Buruk’un Avrupa karnesi

Okan Buruk, Galatasaray’daki teknik direktörlük kariyerinde Avrupa kupalarında 18 maç oynadı. Buruk, Şampiyonlar Ligi grup ve elemelerinde 14, Avrupa Ligi’nde de 4 olmak üzere oynadığı 18 karşılaşmanın 8’ini kazanırken, 6’sını ise kaybetti. 4 müsabaka da berabere tamamlandı.

İsveç takımlarıyla 8. randevu

Galatasaray ile Elfsborg, UEFA organizasyonlarında bugüne kadar hiç rakip olmadı. Sarı-kırmızılılar ayrıca bugüne kadar İsveç takımlarıyla 7 kez mücadele ederken, 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı. Aslan bu süreçte Östersund, Helsingborg, Göteborg ve AIK ile oynadı. Cimbom, İsveç ekiplerine karşı tek galibiyetini 15 Eylül 1976 tarihinde deplasmanda AIK takımını 2-1’lik skorla yenerek elde etti.

Galatasaray’dan 9 maçlık seri

Bu sezon son olarak Young Boys’a yenilen Galatasaray, daha sonra oynadığı müsabakalarda kaybetmedi. Sarı-kırmızılılar bu süreçte 7’si Trendyol Süper Lig, 2’si UEFA Avrupa Ligi olmak üzere toplam 9 mücadeleye çıktı. Aslan 7 galibiyet elde ederken, 2 kez de berabere kaldı. Cimbom, en son ligde deplasmanda oynadığı Antalyaspor’u 3-0’lık skorla mağlup etti.

Fernando Muslera cezalı, Ismail Jakobs sakat

Galatasaray’da kaptan Fernando Muslera, Elfsborg müsabakasında kırmızı kart cezasından dolayı olmayacak. Young Boys ile oynadıkları UEFA Şampiyonlar Ligi play-off rövanşında maçında kırmızı kart görmesinden dolayı UEFA’dan 3 maç men cezası alan Muslera, PAOK ve RFS maçlarında yer almadı. Uruguaylı file bekçisinin yerine kalede yine Günay Güvenç olacak.

Sarı-kırmızılılarda ayrıca Macar futbolcu Roland Sallai UEFA listesinde olmadığı için, Senegalli futbolcu Ismail Jakobs da sakatlığından dolayı kadroda olmayacak.

Elfsborg 4 tur geçerek Avrupa Ligi’ne kaldı

Elfsborg, İsveç Ligi’nde oynadığı 27 karşılaşmada 12 galibiyet, 5 beraberlik ve 10 mağlubiyetle aldığı 41 puanla 7. sırada yer alıyor. Sarı-siyahlılar, ligde attığı 50 gole karşılık, kalesinde 42 gol gördü. İsveç ekibi, bu sezon Avrupa kupalarına UEFA Avrupa Ligi elemelerinden başladı. Elfsborg, 1. eleme turunda Pafos FC’yi, 2. eleme turunda FC Sheriff’i, 3. eleme turunda Rijeka’yı ve play-off turunda da Molde’yi geçerek Avrupa Ligi’ne kaldı.

Matej Jug düdük çalacak

Galatasaray - Elfsborg karşılaşmasını Slovenya Futbol Federasyonu’ndan Matej Jug yönetecek. Jug’un yardımcılıklarını Matej Zunic ile Manuel Vidali yapacak. Maçın 4. hakemi ise Mihael Antic olacak. VAR’da Alen Borosak, AVAR’da da Asmir Sagrkovic görev yapacak.