Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında yarın saat 20.00'de Eryaman Stadyumu'nda Gençlerbirliği ile karşılaşmak için Ankara'ya geldi. Esenboğa Havalimanı'na gelen sarı-kırmızılılar, çok sayıda taraftar tarafından karşılandı. Konaklayacağı otele yerleşen Galatasaray, taraftarları tarafından yalnız bırakılmadı.

Otele yerleşen Galatasaray kafilesi, Batuhan Kolak'ın düdük çalacağı maçın saatini beklemeye başladı.