Yurt dışından ve Güney Marmara’dan ortopedi ve travmatoloji uzmanlarının yoğun ilgi gösterdiği Skafoid Kemiği Sempozyumunda üç oturumda 16 bildiri sunuldu.

Hayat Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Uzm. Dr.AhmetÖzkul’un da katıldığı sempozyumda dünyaca ünlü kadın el bileği cerrahı Fransız doktor Ahlam Arnaout da sunum yaptı. Toplantı açılışında konuşan Hayat Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Uzm. Dr. Ahmet Özkul böyle bir toplantıya ev sahibi yapmak yapmaktan yana mutluluklarını dile getirdi. Hayat Hastanesi olarak bilimsel ve akademik çalışmaları çok önemsediklerini belirtti ve düzenlenen toplantının geleneksel hale gelmesini temenni ettiklerini ifade etti.

Merkezi Paris’te bulunan Uluslararası El Bileği Merkezleri’nin (IWC) temsilcisi olarak belirlenen Hayat Hastanesi Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Medikal Direktörü Uzm. Dr. Fatih Özkul ile de görüşen IRCAD-IWC Üyesi Dr. Ahlam Arnaout, "Hayat Hastanesini çok beğendim. Bu Hastane aynı zamanda IWC’nin resmi temsilcisi. IWC-Bursa’daki el bileği artroskopisi ekipmanlarının kalitesinden gerçekten etkilendim. Bursa‘daki el bileği artroskopisi cihazlarının teknolojik yatırımı mükemmel. El Cerrahisi ekibinin bilimsel seviyesi üst düzeyde. Bu güzel şehirde el bileği cerrahisinde önemli ilerlemeler kaydettim. Bu merkezin kurulmasındaki özveri ve emeklerinden dolayı Hayat Hastanesi’nde çalışan çok değerli arkadaşlarım Prof. Dr. Tufan Kaleli ve Doç. Dr. Abdullah Küçükalp’i gönülden kutluyorum. IWAS Kursları Türkiye’de devam ediyor, 3-4 Kasım 2025’te Antalya’da yapılacak etkinlik için Antalya’ya dönmeyi sabırsızlıkla bekliyorum. Prof. Dr. Tufan Kaleli’yi ve bu yeni cerrahi tekniklere katkıda bulunan tüm Türk meslektaşlarımı yürekten tebrik ediyorum. Bu ziyaret, aynı zamanda arkadaşlarım Doç. Dr. Ali Cavit ve Doç. Dr. Kutay Yılmaz ile de yeniden karşılaşmak için harika bir fırsattı" dedi.

El bileği artroskopisi ameliyatlarını ve konsültasyonlarını da gözlemleyen dünyaca ünlü kadın el bileği cerrahı Fransız doktor Ahlam Arnaout, Güney Marmara’daki ortopedi ve travmatoloji uzmanlarının büyük ilgi gösterdikleri sempozyumda iki konferans verdi.