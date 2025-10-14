Fransa Başbakanı Sebastien Lecornu, Ulusal Meclis’te yaptığı konuşmada, tartışmalı emeklilik reformunun askıya alınacağını belirterek, "2028’in ocak ayına kadar hiçbir yaş artışı olmayacak" dedi.

Fransa’da 6 Ekim’de göreve geldikten 27 gün sonra istifa eden ve 10 Ekim’de Fransa Cumhurbaşkanı tarafından yeniden başbakan olarak atanan Sebastien Lecornu, Bakanlar Kurulu toplantısının ardından Ulusal Meclis’e hitap etti. Lecornu, tartışmalı emeklilik reformunun 2027’de düzenlenecek cumhurbaşkanı seçimlerine kadar askıya alınacağını ve hükümete mecliste oylama yapılmadan yasa geçirmeyi sağlayan Anayasa’nın 49. maddesinin 3. fıkrasını kullanmayacağını açıkladı. Lecornu, "2028’in ocak ayına kadar hiçbir yaş artışı olmayacak. Prim süresi de 170 çeyrek olarak kalacak" ifadelerini kullanarak, bu kararın Fransa’daki en büyük işçi sendikalarından biri olan CFDT’nin talebi doğrultusunda alındığını belirtti.

Emeklilik yaşının kademeli olarak 62’den 64’e çıkarılmasını hedefleyen tartışmalı reformun askıya alınmasının ülke ekonomisine 2026’da 400 milyon euro, 2027’de ise 1,8 milyar euroya mal olacağını söyleyen Lecornu, bu kaybın tasarruf önlemleriyle karşılanacağını ifade ederek, "Bu askıya alma, daha iyi çözümler üretmek için güven tesis edecektir" dedi.

Lecornu, önümüzdeki haftalarda işçi ve işveren örgütleriyle birlikte bir "Emeklilik ve Çalışma Konferansı" düzenleneceğini, bu konferansta kadınların emeklilik haklarının, iş koşullarının ve sistemin genel yapısının ele alınacağını belirtti.

Bütçe konusuna da değinen Lecornu, Fransa’nın kamu açığını GSYH’nin yüzde 5’inin altına indirmeyi hedeflediklerini aktararak, "Ben kamu hesaplarının kontrolden çıktığı bir dönemin başbakanı olmayacağım" dedi.

Fransa’nın denizaşırı toprağı Yeni Kaledonya’ya da değinen Lecornu, Bougival Anlaşması’nın da yıl bitmeden Anayasa’ya geçirileceğini belirterek, "Barışın temini için bu boşluğun doldurulması şart. Bougival Anlaşması uzlaşının yolunu açıyor" dedi.

Lecornu, ayrıca aralık ayında meclise sunulacak yeni bir "yetki paylaşımı yasası" hazırlığında olduklarını da açıklayarak, "Artık sadece yetkileri değil, sorumlulukları da yerelde güçlendirmeliyiz" ifadelerini kullandı. Söz konusu yasa ile bazı yetkilerin merkezi yönetimden alınarak yerel yönetimlere, valilere veya belediyelere devredilmesini öngörüyor. Lecornu, "Fransa’nın daha fazla bölünmesinden kimse fayda görmez. Bütçede yaşanacak bir kriz, yalnızca Fransa’nın dostu olmayanları sevindirir" ifadelerini kullanarak, hükümetinin "uzlaşı ve sorumluluk" esasına dayanacağını söyledi.