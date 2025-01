Kayseri’de Forum Kayseri Alışveriş Merkezi’ne girmek istedikleri esnada kapı dedektörüne takılan ve bunun üzerine olay yerine çağrılan 2 polis memuru ile bir AVM güvenliğini yaralayan 9 şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri Forum AVM’ye girmek isteyen M.Y. (22), S.Y. (20), U.A. (20), T.B. (20), A.Y. (47), M.A.Y. (17), B.G. (17), A.Ç. (17) ve S.S (17) güvenlik noktasında kapı dedektöründen geçerken detektörün sinyal vermesi üzerine durduruldu. Burada güvenlik görevlileri ve polis memurlarıyla tartışan şahıslar, 2 polis memurunu ve 1 güvenlik görevlisini yaraladı. Melikgazi İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Şehit Hasan Coşgun Polis Merkezi Amirliği ekipleri, olaya karışan 9 şahsı yakaladı. Şüphelilerden U.A.’nın üzerinde 1 adet bıçak ele geçirilirken, S.Y.’nin 6, U.A.’nın 9, T.B.’nin 4, A.Y.’nin 5, M.A.Y.’nin 9 ve B.G.’nin 7 suç kaydı olduğu tespit edildi. Yakalanan şahıslardan işlemleri tamamlanan M.Y., S.Y., U.A., T.B. ve A.Y. sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi. M.A.Y., B.G., A.Ç. ve S.S. adlı şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ise sürdüğü öğrenildi.