İzmir’in Foça ilçesine bağlı Yeni Foça Mahallesi’ndeki balıkçı barınağında çıkan yangında 3 tekne hasar gördü.

Yangın, bugün gece saat 03.00 sıralarında Yeni Foça Mustafa Kemal Atatürk Mahallesi’nde bulunan balıkçı barınağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, ’T. Tatlı’ isimli balıkçı teknesinde çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyerek bitişiğindeki ’Jr. Aya)’ isimli özel tekne ile ’Deniz Bursalı’ isimli diğer balıkçı teknesine sıçradı. İhbar üzerine olay yerine İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri sevk edildi.

3 teknede hasar oluştu

İtfaiye ekiplerinin yoğun çabası sonucu alevler, diğer teknelere ve barınağa yayılmadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sonucunda üç teknede de hasar oluştu. Olay sonrası yapılan incelemelerde herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığı bildirildi. Tekne sahiplerinin olayla ilgili bir şikayet veya taleplerinin olmadığını beyan ettiği öğrenildi. Yetkililer ayrıca, olay yerinde herhangi bir çevre kirliliğine rastlanılmadığını belirtti.

Öte yandan teknede çalışan Serkan Yürek, yangının akü kablosunun erimesi sonucu çıktığını ileri sürdü.