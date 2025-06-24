Dijital müzik platformu fizy’nin düzenlediği, üniversite ve yüksek lisans öğrencilerinin katılımıyla gerçekleşen Kampüsün Yıldızları Şarkı Yarışması’nda kazananlar belli oldu. Kazanan grup ve sanatçılar, Turkcell Tepebaşı Plaza’da düzenlenen ödül töreni ile ödüllerini aldı.

Müzik platformu fizy tarafından, gençleri müzik kariyerlerinde desteklemek amacıyla düzenlenen ‘Kampüsün Yıldızları Şarkı Yarışması’nda kazananlar belli oldu. Lisans ve yüksek lisans öğrencilerine yönelik yarışmada birinciliği paylaşan sanatçılara ödülleri, Turkcell Tepebaşı Plaza’da düzenlenen bir törenle Turkcell yöneticileri tarafından verildi.

Yoğun ilgi gören ve Türkiye’nin dört bir yanından genç sanatçı ve grupların katılım gösterdiği yarışmada, 18 farklı şehirden, 9 grup ve 21 de solo performans finale kalmaya hak kazandı.

Final etabı sonunda, birinciliği paylaşanlardan biri olan Derine Grubu, Gözlerine adlı şarkısı için ödüllerini Turkcell Pazarlama ve Dijital Servislerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Murat Akgüç’ün elinden alırken, bir diğer kazanan isim İsmail Okan Özbek ise Ziyan Olalım adlı şarkısıyla ödülünü Turkcell İnsan ve İş Destekten Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Erkan Durdu’dan teslim aldı. Son olarak Zeki Berkay Fidan’a da Kırıkların Tedavisi şarkısı ile kazandığı ödülünü, TV+ Genel Müdürü Gülçin Alıcı Gökçe verdi.

"Yetenekli gençlerimize destek olmayı bir sorumluluk olarak görüyoruz"

Başvuruların 3 Mart tarihinde başladığı yarışma ile ilgili olarak Turkcell Pazarlama ve Dijital Servislerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Murat Akgüç şunları söyledi:

"Müzik, yeni yeteneklerle her gün daha da zenginleşip gelişiyor. fizy Kampüsün Yıldızları Şarkı Yarışması, yeteneğini profesyonel bir kariyere dönüştürmek isteyen gençlerimiz için önemli bir fırsat sundu. Bu yarışma yalnızca bir yetenek keşif süreci değil; aynı zamanda üniversiteli gençlerimizi cesaretlendiren, yeni nesil sanatçıların önünü açan, yerli müzik kültürünü zenginleştiren de bir platform. Kampüsün Yıldızları Şarkı Yarışması’ndan çıkan ilk yeteneklerimizin hikâyesine tanıklık etmekten dolayı büyük heyecan duyuyoruz. Tüm katılımcıları yürekten kutluyoruz" dedi.

Yarışmada kazanan sanatçılar, fizy sponsorluğunda ve Pasaj Müzik’ten ‘single’ çıkarma şansını elde ederken, aynı zamanda 30 bin TL değerinde, müzik markette geçerli hediye çeki de kazandı.