Adana’da kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 12 torbacı operasyonla yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kesinleşmiş hapis cezaları bulunan firari torbacılara yönelik çalışma yaptı. Ekiplerin çalışmasında torbacıların gizlendiği adresler tek tek belirlendi. Bunun üzerine operasyonun düğmesine basan polis şafak vakti baskın yaptı. Baskında 12 firari hükümlü yakalandı.

Emniyet ve adliyedeki işlemlerinin ardından hükümlüler cezaevine gönderildi.