Antalya’nın Finike ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı. Yangında 2.5 hektarlık alan zarar gördü.

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Finike’ye bağlı Turunçova Mahallesi’nde bulunan bir ormanlık alanda saat 15.00 sıralarında çıkan yangına, Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından hem havadan hem de karadan müdahale başlatıldı. Yangına 6 helikopter, 4 yangın söndürme uçağı, 16 arazöz, 6 su ikmal aracı, 4 ilk müdahale aracı ve çok sayıda yangın işçisiyle müdahale etti. Yangın saat 18.20 sıralarında kontol altına alınırken 2.5 hektarlık orman arazisinin zarar gördüğü bildirildi.

Kaynak: İHA