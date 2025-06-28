Edirne İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube ekiplerinin düzenlediği tefecilik operasyonunda ruhsatsız tabanca, para basma makinesi, sahte madeni paralar ve imzalı senetler ele geçirildi. 1 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından "tefecilik" suçuna yönelik düzenlenen operasyon kapsamında şüpheli E.G. ile birlikte toplam 7 kişi hakkında işlem yapıldı. Operasyonda ruhsatsız tabanca, para basma makinesi, sahte madeni paralar ve çok sayıda senet ele geçirildi.

Şüpheli E.G. hakkında 3 ay süren teknik ve fiziki takip sonucunda, tarih, vade ve ödeme miktarı boş bırakılmış ancak imzalı senetlerle tefecilik yaptığı tespit edildi. MASAK incelemelerinde de şüpheli para hareketleri belirlenen E.G. hakkında, şikayetçi 5 mağdurun da ifadesi alındı.

KOM ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin ortak çalışmasıyla yakalanan E.G., işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.