Galatasaray’ın Trabzonspor’u 3-0 mağlup ederek Türkiye Kupası’nı kazandığı maçın oyuncusu attığı 2 golle yıldızlaşan Victor Osimhen oldu.

Galatasaray, 63. Ziraat Türkiye Kupası finalinde Gaziantep Stadyumu’nda karşılaştığı Trabzonspor’u Osimhen (2) ve Barış Alper Yılmaz’ın golleriyle 3-0 mağlup etti. Bu sonuçla 2024-2025 sezonu Türkiye Kupası şampiyonu olan Galatasaray, kupayı 19. Kez müzesine götürdü.

Sarı-kırmızıların kupa zaferiyle sonuçlanan karşılaşmanın ardından spor yazarların oylarıyla maçın oyuncusu 2 golle yıldızlaşan Victor Osimhen aldı. Bu sezon Türkiye’de attığı toplam 35 golle de en çok atan yabancı oyuncu rekorunu kıran yıldız golcü Osimhen’e, kupa töreni öncesi plaket takdim edildi.