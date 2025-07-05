2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası çeyrek final turunda Fluminense, Al Hilal’i 2-1 mağlup ederek yarı finale yükseldi.

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ABD’nin Orlando kentinde Brezilya temsilcisi Fluminense ile Suudi Arabistan ekibi Al Hilal karşı karşıya geldi. Fluminense, rakibini 2-1 mağlup ederek yarı finale çıktı. Brezilya ekibine galibiyeti getiren golleri 40. dakikada Matheus Martinelli ve 70. dakikada Hercules atarken, Al Hilal’in tek golü ise 51. dakikada Marcos Leonardo’dan geldi.

Fluminense, yarı finalde Palmeiras - Chelsea eşleşmesinin galibi ile karşılaşacak.

Kaynak: İHA