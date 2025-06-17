Kadın ve Erkek A Milli Basketbol Takımlarının resmi sponsoru olan Hepsiburada, FIBA 2025 Avrupa Şampiyonaları boyunca sahalardaki heyecanı sokak hayvanları ile paylaşıyor. ‘Potadan Patiye’ projesiyle A Milli Basketbol Takımlarının FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası müsabakaları boyunca attığı her sayı, 5 kilo mama olarak Kurtaran Ev Derneği aracılığıyla sokak hayvanlarına ulaştırılacak.

E-ticaret platformu Hepsiburada, Kadın ve Erkek A Milli Basketbol Takımlarının FIBA 2025 Avrupa Şampiyonaları yolculuğunda sokak hayvanları için anlamlı bir proje hayata geçiriyor. Toplumsal faydayı odağına alan e-ticaret platformu, ‘Potadan Patiye’ projesiyle hem milli takımlara destek olmayı hem de sahadaki başarının sokaktaki patili dostlara umut olmasını hedefliyor.

Yapılan açıklamaya göre, proje kapsamında Kadın ve Erkek A Milli Basketbol Takımlarının yaz boyunca sürecek FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası maçları sırasında attığı her sayı için 5 kilo mama Kurtaran Ev Derneği’ne bağışlanacak. Bu mamalar, sokak hayvanlarının hayatta kalmasına ve sağlıklı bir yaşam sürmelerine önemli katkı sağlıyor. Kampanya süresince Hepsiburada müşterileri de Patili Dostlara Destek Sayfası üzerinden projeye katkı sağlayabilecek. Bu sayfa üzerinden indirimli fiyatlarla sipariş edilen mamalar, teslimat adresi seçimine gerek kalmadan HepsiJET aracılığıyla Kurtaran Ev Derneği’ne ücretsiz ulaştırılıyor. 2024 yılından bu yana Kurtaran Ev iş birliğiyle çip ve karne sponsorluğu, mama desteği ve bağış kampanyalarıyla sokak hayvanlarını destekleyen e-ticaret platformu, FIBA 2025 Avrupa Şampiyonaları boyunca da her basketi iyilikle buluşturarak farkındalık oluşturmayı sürdürüyor.