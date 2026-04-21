Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde hakkında birçok suçtan yakalama kararı bulunan eski emniyet müdürü Hayati Başdağ İstanbul'da düzenlenen operasyonda yakalandı. Başbağ, eski CHP Genel Başkanı merhum Deniz Baykal ile FETÖ ile ilgili birçok davanın kilit sanıkları arasında yer alıyor.

İstanbul Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube müdürlüklerinin FETÖ'ye yönelik yürüttükleri ortak operasyonda, örgütün kilit ismine ulaşıldı. Savcılık tarafından FETÖ'ye yönelik yürütülen soruşturma doğrultusunda uzun zamandır aranan firari eski emniyet müdürü Hayati Başdağ'ın, Fatih'te bir adreste olduğu saptandı. Örgütün üyesi, güvenlik ve istihbarat birimlerince belirlenen adrese düzenlenen operasyonda yakalandı. Gözaltına alınan ve TEM Şubede sorguya alınan FETÖ şüphelisi eski emniyet müdürü, 15 Nisan'da İstanbul Adalet Sarayı'nda çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bir çok suçtan arandığı ortaya çıktı

Başdağ, FETÖ soruşturması kapsamında meslekten ihraç edilen ve 2014 yılında tutuklanan Başdağ'ın, 6 yıl önce tahliye edildiği öğrenildi. Şüphelinin; örgüte yönelik yürütülen soruşturmalara bağlı olarak Ankara 14. Ağır Ceza, İstanbul 14. Ağır Ceza ve İstanbul 65. Asliye Ceza mahkemelerince 'silahlı terör örgütüne üye olmak', 'hukuka aykırı olarak kişisel verileri kaydetmek' suçlarından arandığı belirtildi. Örgütün kripto haberleşme uygulaması ByLock'u en aktif kullanan kişilerden olduğu tespit edilen Hayati Başdağ'ın, FETÖ'nün Polis Akademisindeki sözde yapılanması içerisinde organizasyonlara katıldığı, örgütün elebaşı tarafından verilen rütbe organizasyonunda 'Fetullah Gülen'den rütbe alan şahıs' olduğu şeklinde hakkında itirafçı beyanları olduğu ortaya çıktı. Emniyet ekiplerince yakalanan Hayati Başdağ, FETÖ/PDY'nin 'yasadışı dinleme ve casusluk', 'Tahşiyecilere kumpas', eski CHP Genel Başkanı merhum Deniz Baykal ile eski MHP'li siyasilere yönelik 'kaset kumpası' da dahil birçok davanın kilit sanıkları arasında yer alıyor.