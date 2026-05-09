Muğla'nın Fethiye ilçesinde bu yıl ilk kez düzenlenen 'Uluslararası Göcek Açık Su Yüzme Yarışması' yoğun katılımla başladı. Göcek koylarının eşsiz manzarasında gerçekleştirilen organizasyonda 863 sporcu, farklı parkurlarda kulaç atarken, yetkililer yarışların bölgenin spor turizmine önemli katkı sağlayacağını belirtti.

Fethiye'nin dünyaca ünlü turizm merkezi Göcek, bu kez spor turizminin önemli organizasyonlarından birine ev sahipliği yaptı. İlçede bu yıl ilk kez düzenlenen Uluslararası Göcek Açık Su Yüzme Yarışması, yerli ve yabancı yüzücülerin yoğun katılımıyla başladı. Göcek Mahallesi açıklarında bulunan Yassıca Adası'nda gerçekleştirilen organizasyonda, Türkiye'nin farklı illerinden ve çeşitli ülkelerden gelen yüzücüler eşsiz koylarda kulaç attı. Doğal güzellikleriyle dikkat çeken Göcek koyları, yarış boyunca hem sporculara hem de izleyenlere görsel şölen sundu. Fethiye Gençlik ve Spor Müdürlüğü ile Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası iş birliğinde düzenlenen organizasyona toplam 863 sporcu katıldı. Yarışmacılar teknelerle Yassıca Adası'na taşınırken, verilen startın ardından 1, 2 ve 4 kilometrelik parkurlarda mücadele etti. Organizasyonun ilk yılında yoğun ilgi görmesi dikkat çekerken, yetkililer başvuruların beklenenin çok üzerinde olduğunu ifade etti.

Yarışların startını veren Fethiye Kaymakamı Fatih Akkaya, organizasyonun bölgenin tanıtımına önemli katkı sunduğunu söyledi. Akkaya, 'Göcek doymuyor, Fethiye doymuyor. Bisiklet turumuza başladık. Herhalde bir şehri en güzel böyle tanıtırdık, reklam filmleriyle, ödeneklerle değil, yaptığımız sportif ve kültürel faaliyetlerle. Fethiye'mizin her köşesi bir kadraj, Fethiye'mizin her köşesi bir reklam yüzü. Buna doymuyoruz. Bugün de 850 sporcumuzla beraber açık su sporları yarışmamızı başlattık. Sabah başladı, yarın da devam edecek. Yerli yabancı, ülkemizin her yerinden deniz sporlarını seven yüzücülerimiz bugün buradalar' diye konuştu.

'Sezona gümbür gümbür giriyoruz'

Fethiye'nin güvenli ve huzurlu bir turizm kenti olduğunu vurgulayan Akkaya, 'Sezona gümbür gümbür giriyoruz. Etrafımızda olan biten her şeye rağmen Fethiye, bütün kapılarını barış, huzur ve güvenlik içinde etkinlikleriyle çağırıyoruz. Olay değil bunu organize etmek, bu kadar sporcuyu buraya transfer etmek, bunları yönetebilmek, kazasız belasız sonuçlandırabilmek. Attıkları her kulaç, tekmeledikleri her dalga inşallah insanlık için, turizm için, daha güzel bir dünya için kelebek etkisi olsun diyoruz' ifadelerini kullandı.

'Beklentimizin çok üzerinde başvuru oldu'

Fethiye Gençlik ve Spor Müdürü Harun Reşit Yiğit ise Göcek'in doğal yapısı ve parkurların eşsiz coğrafyası nedeniyle yarışmaya beklenenin üzerinde başvuru yapıldığını söyledi. Yiğit, 'İlk defa yaptığımız bir organizasyon. 850 civarında sporcu ile bugün 4, 2 ve 1 parkurlarımıza start aldık. Coğrafya muhteşem bir coğrafya. Tabii bu coğrafyayı, bu muhteşemliği ve bu organizasyonu güzel hale getiren sporcular. Fethiye'nin tanıtımı, ilçemizin ve ülkemizin tanıtımı anlamında bu tür organizasyonların çok büyük önemi var. Katılımlarından dolayı tüm sporculara teşekkür ederim' diye konuştu.

Alternatif turizm ve spor turizmi alanında çalışmalar yaptıklarını belirten Yiğit, 'Bu anlamda gerçekten hep alternatif turizm diyoruz. Spor turizmi başlığı altında birçok organizasyon yapıyoruz. Bu anlamda gururluyuz, mutluyuz. Çünkü ilçemize böyle bir organizasyon kazandırdık, Spor Fest gibi bir marka kazandırdık' dedi.