İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Türkiye Voleybol Federasyonu’nun iş birliğiyle düzenlenen Festival Voleybol Altyapılar Türkiye Şampiyonası’nda heyecan devam ediyor. Sporseverler, şampiyonayı ücretsiz olarak takip edebiliyor.İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’ın “Spor Başkenti” olma yolunda emin adımlarla ilerleyen İzmir, dev bir organizasyona daha ev sahipliği yapıyor.

Türkiye Voleybol Federasyonu tarafından düzenlenen ve voleybol altyapılarının değişmez bir parçası olarak tanımlanan “Festival Voleybol Altyapılar Türkiye Şampiyonası”, Gaziemir'deki Fuar İzmir’de büyük bir rekabete sahne oluyor.

Şampiyonada Küçük Kız, Küçük Erkek, Yıldız Kız ve Yıldız Erkek kategorilerinde maçlar tamamlandı.Midi Kız ve Midi Erkek kategorilerindeki karşılaşmalar, turnuvanın tamamlanacağı 30 Haziran tarihine kadar devam edecek.

Bir yandan voleybolcular mücadele ederken diğer yandan festival alanında oluşturulan yeme içme alanları, spor deneyim alanları ve sürpriz yarışmalar ile eğlence doruğa çıkıyor. Yakın gelecekte uluslararası arenada Türkiye’nin göğsünü kabartacak milli sporcuları şimdiden izleme fırsatı yaratan dev organizasyonun kapıları her gün sporseverlere açık tutuluyor.