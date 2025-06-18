Fenerbahçe’nin UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde muhtemel rakipleri belli oldu.

Trendyol Süper Lig’in 2024-2025 sezonunu 2. sırada tamamlayan UEFA Şampiyonlar Ligi’ne 3. eleme turundan başlayacak. Sarı-lacivertlilerin bu turda muhtemel rakipleri de belli oldu. Jose Mourinho’nun öğrencilerinin rakibi Benfica (Portekiz), Club Brugge (Belçika), Feyenoord (Hollanda) veya Rangers (İskoçya) - Panathinaikos (Yunanistan) eşleşmesinin galibi olacak.

21 Temmuz’da çekilecek kura çekiminde Fenerbahçe’nin rakibi netlik kazanacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda ilk karşılaşmalar 5-6 Ağustos, rövanş 12 Ağustos tarihlerinde oynanacak.

2. eleme turunda eşleşmeler belli oldu

Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu kura çekimi İsviçre’nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde gerçekleştirildi. 2. eleme turu maçları 22-23 Temmuz, rövanşları ise 29-30 Temmuz tarihlerinde yapılacak.

Kurada eşleşmeler şu şu şekilde oluştu:

Levadia Tallinn (Estonya) - RFS (Letonya) / Iberia (Gürcistan) - Malmö (İsveç)

Zalgiris (Litvanya) - Hamrun Spartans (Malta) / Dinamo Kiev (Ukrayna)

Pafos (Güney Kıbrıs) - Maccabi Tel-Aviv (İsrail)

Vkingur (Faroe Adaları) - Lincoln Red Imps (Cebelitarık) / Kızılyıldız (Sırbistan)

Noah (Ermenistan) - Buducnost (Karadağ) / Ferencvaros (Macaristan)

Lech Poznan (Polonya) / Egnatia (Arnavutluk) - Breidablik (İzlanda)

Kopenhag (Danimarka) / Drita (Kosova) - Differdange 03 (Lüksemburg)

HNK Rijeka (Hırvatistan) / Ludogorets (Bulgaristan) - Dinamo Minsk (Belarus)

The New Saints (Galler) - Shkendija (Kuzey Makedonya) / FCSB (Romanya) - Inter Club d’Escaldes (Andorra)

Slovan Bratislava (Slovakya) / Virtus (San Marino) - Zrinjski (Bosna Hersek)

Shelbourne (İrlanda) - Linfield (Kuzey İrlanda) / Karabağ (Azerbaycan)

KuPS (Finlandiya) - Milsami (Moldova) / Olimpija Ljubljana (Slovenya) - Kairat Almatı (Kazakistan)

Brann (Norveç) - Salzburg (Avusturya)

Viktoria Plzen (Çekya) - Servette (İsviçre)

Rangers (İskoçya) - Panathinaikos (Yunanistan)