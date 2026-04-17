Çaykur Rizespor ile 2-2 berabere kalan Fenerbahçe'nin rakibine karşı elde ettiği 13 maçlık galibiyet serisi sona erdi.

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe, Çaykur Rizespor'u konuk etti. Sarı-lacivertliler 1-0 geriye düştüğü mücadelede uzatma dakikalarına 2-1 önde girse de maçtan beraberlikle ayrıldı. Bu maç öncesi rakibine karşı büyük üstünlüğü olan Fenerbahçe'nin galibiyet serisi de sona ermiş oldu. Sarı-lacivertliler, 30 Eylül 2018'de Rize'de rakibine mağlup olmasının ardından 12'si lig, 1'i Türkiye Kupası olmak üzere üst üste 13 resmi müsabakada galibiyet elde etti.

İki ekip arasında bu sezon oynanan 2 maçta toplam 11 gol atıldı.