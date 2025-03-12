Fenerbahçe’nin, İskoçya temsilcisi Rangers ile yarın deplasmanda oynayacağı maçın kamp kadrosu belli oldu.

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş karşılaşmasında Fenerbahçe, yarın TSİ 23.00’te Ibrox Stadyumu’nda İskoç ekibi Rangers ile karşılaşacak. Bu müsabakanın hazırlıklarını sürdüren sarı-lacivertliler bugün İskoçya’ya gidecek. Fenerbahçe’de kamp kadrosu da belli oldu. İlk maçta sakatlık yaşayan Çağlar Söyüncü’nün yanı sıra Allan Saint-Maximin kafilede bulunmuyor.

Fenerbahçe’nin 21 kişilik kamp kadrosunda şu isimler yer alıyor:

"İrfan Can Eğribayat, Dominik Livakovic, Osman Ertuğrul Çetin, Bright Osayi-Samuel, Mert Müldür, Milan Skriniar, Alexander Djiku, Yusuf Akçiçek, Filip Kostic, Sofyan Amrabat, İsmail Yüksel, Fred, Mert Hakan Yandaş, Sebastian Szymanski, Şükür Toğrak, Anderson Talisca, Dusan Tadic, İrfan Can Kahveci, Edin Dzeko, Youssef En-Nesyri, Cenk Tosun."