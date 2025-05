Fenerbahçe’nin kalecisi İrfan Can Eğribayat, 2. kez baba oldu.

Sarı-lacivertlilerden İrfan Can Eğribayat’a ve ailesine yapılan tebrik paylaşımında, "Futbolcumuz İrfan Can Eğribayat yeniden baba oldu. Melisa isminde bir kızı olan Ceren ve İrfan Can çiftini tebrik ediyor, minik Melisa’ya sağlıklı bir ömür diliyoruz" ifadelerine yer verildi.