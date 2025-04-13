Sivasspor-Fenerbahçe müsabakasında misafir tribün ceza nedeniyle boş kaldı.

Trendyol Süper Lig’in 31. haftasında Sivasspor, Fenerbahçe’yi sahasında konuk ediyor.

Sivas deplasmanında Fenerbahçe taraftarı, cezası sebebiyle tribündeki yerini alamadı. Sarı-lacivertli ekipte misafir tribünleri boş kaldı. Sarı-lacivertliler, bir önceki deplasman maçı olan Bodrum FK mücadelesinde de ceza nedeniyle takımlarını yalnız bırakmıştı.

Öte yandan Sivasspor taraftarlar da takımlarını desteklemek için tribünde yerlerini aldı.