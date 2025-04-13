Sivasspor-Fenerbahçe müsabakasında misafir tribün ceza nedeniyle boş kaldı.

Fenerbahçeli oyuncular battaniyeye sarıldı Fenerbahçeli oyuncular battaniyeye sarıldı

Trendyol Süper Lig’in 31. haftasında Sivasspor, Fenerbahçe’yi sahasında konuk ediyor.

Sivas deplasmanında Fenerbahçe taraftarı, cezası sebebiyle tribündeki yerini alamadı. Sarı-lacivertli ekipte misafir tribünleri boş kaldı. Sarı-lacivertliler, bir önceki deplasman maçı olan Bodrum FK mücadelesinde de ceza nedeniyle takımlarını yalnız bırakmıştı.

Öte yandan Sivasspor taraftarlar da takımlarını desteklemek için tribünde yerlerini aldı.

Kaynak: İHA