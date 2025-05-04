Fenerbahçeli taraftarlar, Beşiktaş derbisi mağlubiyeti sonrasında Başkan Ali Koç ve yönetimi istifaya davet etti. Müsabakanın büyük bölümünde oyuncular, başkan ve yönetime tepki gösteren sarı-lacivertli taraftarlar maçın ardından stadyum önünde toplanmaya başladı.

Trendyol Süper Lig’in 34. haftasında Fenerbahçe, sahasında karşılaştığı Beşiktaş’a 1-0 mağlup oldu. Bu sonuçla şampiyonluk yarışında büyük yara alan sarı-lacivertlilerde taraftarlar, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve yönetimi istifaya davet etti.

Müsabakanın başlama vuruşuyla beraber takımlarına destek veren sarı-lacivertli taraftarlar, Beşiktaş’ın golünün ardından oyunculara tepki göstermeye başladı. Mücadelenin sonlarına doğru tepkisini arttıran Fenerbahçe taraftarı, Başkan Ali Koç ve yönetime de tepki göstererek istifaya davet etti.

Maçın sona ermesiyle stadyumdan çıkan sarı-lacivertli taraftarlar, tepki göstermeye devam ederken Ülker Stadyumu’nun dışında toplanmaya başladı. Bu durum üzerine polis ekipleri, protokol çıkış alanı ve yönetimin çıkış yapacağı otoparkın önünde güvenlik önlemleri aldı.