Trendyol Süper Lig'de konuk ettiği Çaykur Rizespor ile 2-2 berabere kalan Fenerbahçe, evinde 5. kez puan kaybetti.

Kerem Aktürkoğlu, Fenerbahçe'de 13. golünü attı
Kerem Aktürkoğlu, Fenerbahçe'de 13. golünü attı
Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe, sahasında karşılaştığı Çaykur Rizespor ile 2-2 berabere kaldı. Sarı-lacivertliler, milli ara sonrası Beşiktaş ve Kayserispor galibiyetleriyle şampiyonluk yarışında iddiasını sürdürürken taraftarı önünde puan kaybı yaşadı. İlk yarıda pozisyon üretmekte zorluk yaşayan Fenerbahçe, 80. dakikada önce beraberliği yakaladı, 6 dakika sonra ise öne geçti. Kanarya, 90+8'de kalesinde gördüğü gol sonrası sahadan 1 puanla ayrıldı.

Bu sonuçla 67 puana çıkan Tedesco'nun öğrencileri gelecek hafta Galatasaray deplasmanına gidecek.

Fenerbahçe, Süper Lig'de bu sezon 10. kez beraberlik elde etti.

Kaynak: İHA