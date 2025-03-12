Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, THY Euroleague’in 29. haftasında yarın Fransız ekibi LDLC ASVEL’i konuk edecek.

THY Euroleague’in 29. haftasında Fenerbahçe Beko, yarın 20.45’te Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda Fransız temsilcisi ASVEL ile karşılaşacak. Euroleague’de oynadığı 28 müsabakada 19 galibiyet, 9 mağlubiyet alan sarı-lacivertliler, ligde 2. sırada bulunuyor. Fransa temsilcisi ise 28 maçta 11 galibiyet, 17 mağlubiyetle 15. sırada yer alıyor. Sarı-lacivertliler, Euroleague’de oynadığı son maçta deplasmanda İtalyan takımı Olimpia Milano’yu 100-76’lık skorla mağlup etti.

16. randevu

Fenerbahçe ile ASVEL, Euroleague’de bugüne kadar 15 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda sarı-lacivertliler 12 kez parkeden galip ayrılırken, Fransız takımı ise 3 kez kazandı. İki takım arasında bu sezon Fransa’da oynanan karşılaşmayı Fenerbahçe 77-73’lük skorla kazandı.

Evinde son 5 maçı kazandı

Fenerbahçe, bu sezon Euroleague’de evinde 13 müsabakada oynadı. Jasikevicius’un öğrencileri bu süreçte 9 galibiyet elde ederken, 4 mağlubiyet yaşadı. Kanarya ayrıca sahasında karşılaştığı son 5 maçı da kazandı.

İstatistiklerle iki takım

Bu sezon Euroleague’de Fenerbahçe 82.4 sayı, 35.4 ribaund ve 17.1 asist ortalamalarıyla oynarken; ASVEL ise 81.3 sayı, 33.0 ribaund ve 17.8 asist ortalamasıyla mücadele ediyor. Sarı-lacivertlilerde Nigel Hayes-Davis 17.0 sayı ortalaması ile ön plana çıkarken, Fransız ekibinde de Theo Maledon 16.5 sayı ortalaması yakaladı.