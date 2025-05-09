Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) Fen Fakültesi’nin öncülüğünde bu yıl ikincisi düzenlenen "Ulusal Fen Liseleri Sempozyumu", Türkiye’nin dört bir yanından gelen öğrenciler ve öğretmenlerin katılımıyla başladı.

Liseler ile üniversiteler arasında köprü oluşturmak ve kurumlar arası etkileşimi teşvik etmek amacıyla ETÜ ev sahipliğinde bu yıl ikinci düzenlenen Fen Liseleri Sempozyumu’nun açılış programında ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, Yakutiye Belediye Başkanı Dr. Mahmut Uçar, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ceren Sultan Elmalı, Fen Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ümit İncekara, İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız, İlçe Milli Eğitim Müdürleri, akademisyenler, farklı şehirlerden gelen çok sayıda öğretmen ve öğrenci yer aldı.

Programın açılışında konuşan Dekanı İncekara, sempozyumun üniversite-lise iş birliği açısından taşıdığı öneme dikkat çekerek: "Geçtiğimiz yıl il düzeyinde başlattığımız bu organizasyonu bu yıl ulusal düzeye taşımaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz. Bu, yalnızca niceliksel bir genişleme değil; aynı zamanda niteliksel bir dönüşümün de işaretidir. Fen liseleri, ülkemizin gelecekteki bilim insanlarını, mühendislerini ve akademisyenlerini yetiştiren en değerli kurumlardan biridir. Bizler üniversite olarak bu potansiyelin farkındayız ve bu genç zihinlerin bilimle daha erken yaşta tanışmalarını son derece önemsiyoruz. Öğrencilerimizin kendi projelerini üretmeleri, sunmaları ve tartışmaları onları sadece akademik anlamda değil, özgüven ve iletişim açısından da geliştirecek. Bu tür etkinlikler sayesinde gençler, bilimin heyecan verici dünyasına bir adım daha yaklaşacak" dedi.

Dekan İncekara’nın ardından kürsüye çıkan Rektör Çakmak ise gençlerin bilimsel meraklarını ve araştırma ruhlarını desteklemenin üniversitelerin temel misyonlarından biri olduğunu ifade ederek: "Bugün burada ülkemizin dört bir yanından gelen, geleceğin bilim insanı adaylarıyla bir arada olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Bilgiye ulaşmanın ve onu anlamlı bir şekilde kullanmanın en doğru yolu, erken yaşta bilimsel düşünceyle tanışmaktır. Erzurum Teknik Üniversitesi olarak, gençlerimizin akademik ilgilerini besleyen, onları sorgulayan, düşünen ve üreten bireyler haline getiren her türlü girişimin yanındayız. Sempozyumumuz, sadece bir sunum platformu değil; aynı zamanda fikirlerin, hayallerin ve bilimin buluştuğu bir ortamdır. Bu etkinlik sayesinde öğrencilerimiz yalnızca projelerini sergilemekle kalmıyor, aynı zamanda üniversite atmosferini soluyarak kendilerini geleceğe daha güçlü hazırlıyor. Onların bu yaşta gösterdiği ilgi ve çaba, bizleri ülkemizin bilimsel geleceği konusunda daha da umutlandırıyor" diye konuştu.

İki gün sürecek sempozyumda 18 farklı ilden gelen fen lisesi öğrencileri yapay zekadan biyoteknolojiye, çevre sorunlarından bilimsel yeniliklere kadar birçok alanda kendi seçtikleri konularda sunumlar yaparak bilimsel iletişim becerilerini geliştirme imkanı bulacak. Ayrıca 100’ün üzerinde sözlü ve poster sunumunun gerçekleştirileceği sempozyumda öğrenciler çeşitli atölye çalışmaları, mesleki söyleşiler ve bilimsel etkinliklere katılma fırsatı yakalayacak.