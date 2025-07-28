Kocaeli’nin Körfez ilçesinde bariyere çarparak hayatını kaybeden motosikletin sürücüsünün Kerem Birinci olduğu belirlendi.

Kaza, saat 08.00 sıralarında D-100 kara yolunun Körfez ilçesi geçişi İzmit istikametinde meydana geldi. 34 DSN 475 plakalı motosiklet, yol ayrımındaki bariyere çarptı. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde sürücünün hayatını kaybettiğini tespit etti. Bariyerin altından çıkarılan cenaze, Körfez Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Sürücünün, 21 yaşındaki Kerem Birinci olduğu öğrenildi. Birinci’nin İzmit’te ikamet ettiği, İstanbul’dan kente döndüğü sırada kazanın meydana geldiği öğrenildi.