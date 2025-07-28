Elazığ’da bir vatandaş, sıcak havalar nedeniyle bitkin halde bulduğu ebabil kuşunu besleyip Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğü ekiplerine teslim etti.

Elazığ’da yaşayan bir vatandaş, yolda bitkin halde bulduğu ebabil kuşunu yanına aldı. Bir kartona bıraktığı hayvanı beraberinde iş yerine götüren vatandaş, burada kuşun bakımını yapıp su ve yiyecek verdi. Bir süre sonra kendine gelen kuş için Doğa Koruma ve Milli Parklar Elazığ Müdürlüğünü arayan vatandaş, hayvanı görevlilere teslim etti.

Duyarlı vatandaşın hareketi, alkış topladı.