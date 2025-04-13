Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Çaykur Rizespor maçının ardından yaptığı açıklamada, "Galibiyeti herkese hediye ediyorum" dedi.

Trendyol Süper Lig’in 31. haftasında Trabzonspor, sahasında Çaykur Rizespor’u 2-0 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Teknik Direktör Fatih Tekke, açıklamalarda bulundu. Tekke, galibiyetin hem normalleşme süreci hem de tehlikeli bölgeden uzaklaşmak adına çok önemli olduğunu vurguladı.

Fatih Tekke, "Bu galibiyeti herkese hediye ediyorum. Derbi niteliğindeki bu maç kritik bir karşılaşmaydı. Bizim açımızdan normalleşme süreci için değerli bir üç puan aldık. Aynı zamanda tehlikeli bölgeden uzaklaşmak adına da çok kıymetliydi. Rakibin oyun formasyonuna karşı hazırlıklıydık. Fenerbahçe maçında da benzer bir hazırlıkla sahadaydık. Son haftalarda bu konuda iyi işler çıkarıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Draguş’un sakatlanması planlarımızı biraz etkiledi"

İlk yarıda oyunu bitirebilecek pozisyonları bulduklarını söyleyen Tekke, "İkinci yarıya da ön alan baskısıyla başladık. Draguş’un sakatlanması planlarımızı biraz etkiledi. Onunla birlikte ön alan baskısını daha etkili kurabiliyorduk. Ancak Nwakaeme, Zubkov, Batogov ve Folcarelli gibi oyuncularımız çok iyi performans gösterdi. Psikolojik olarak zor bir maçtı ama hak ederek üç puanı aldık" dedi.

Genç oyuncu Sikan ile ilgili değerlendirmede de bulunan Tekke, "Antrenmanlarda istekli ve arzulu bir oyuncu. Genç oyuncuların gelişiminde hem maliyet hem performans dengesi önemlidir. Sikan da genç ve yetenekli bir futbolcu, bizim için her oyuncu değerlidir" şeklinde konuştu.