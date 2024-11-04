Trendyol 1. Lig ekibi Fatih Karagümrük, Teknik Direktör Şenol Can ile yollarını ayırdı.

Trendyol 1. Lig ekibi Fatih Karagümrük’te sürpriz bir ayrılık yaşandı. Ligde 4. sırada bulunan ve başarılı bir grafik çizen İstanbul ekibinde Teknik Direktör Şenol Can, ekibi ve kondisyoner Fırat Coşkun ile Yeni Malatyaspor maçı öncesi yollar ayrıldı.

Daha önce Karagümrük’le Süper Lig’e çıkma başarısı gösteren, Kasımpaşa ile de başarılı iki dönem geçiren Şenol Can’ın fikir ayrılıkları dolayısıyla ayrıldığı öğrenildi.