Devlet eski Bakanı ve AK Parti Artvin Milletvekili Faruk Çelik, TFF 3. Lig’in 29. haftasında Bursa’da oynanan Bursaspor-Bornova 1877 maçını tribünden takip etti.

Devlet Eski Bakanı ve AK Parti Artvin Milletvekili Faruk Çelik, Bursaspor’un Bornova 1877 mücadelesini protokol tribününden izledi. Maç öncesi açıklamalarda bulunan Çelik, "Şampiyon Bursaspor maalesef talihsiz süreçler yaşadı. Ama çok şükür bu sene Bursa, bir ve beraber olarak özlenen başarıyı elde ettik. Tabii bu birinci basamak bundan inşallah sonra devam edecek. Yeni başarılarla Bursalıları buluşturacağız" dedi.