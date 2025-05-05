Çanakkale’nin Ezine ilçesine bağlı Kızıl köyünde geleneksel çiftçi hayrı, vatandaşların yoğun katılımıyla gerçekleştirildi.
Köy meydanında düzenlenen etkinlikte, konuklara pilav ve keşkek ikramı yapıldı.
Köy Muhtarı İbrahim Güler, etkinlik boyunca konuklarıyla tek tek ilgilendi. Programın sonunda köy gençlerinin sahnelediği harmandalı gösterisi, ayakta alkışlandı.
Yoğun katılımın yaşandığı hayır programına, CHP Çanakkale Milletvekili İsmet Güneşhan, Ezine Belediye Başkanı Güray Yüksel, AK Parti Ezine İlçe Başkanı Serkan Doğan ve yönetim kurulu üyeleri, AK Parti İl Genel Meclisi Üyesi Mehmet Ünsal, CHP İl Genel Meclisi Üyeleri Ayça Kahraman Lapsekili ve Caner Şahin katıldı.
Hayır programı, Ezine Müftüsü Recep Erkan’ın yaptığı dua ile son buldu.