Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından düzenlenen Eyyüp Cenap Gülpınar UEFA C Antrenör Eğitim Programı, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde Futbol Dünyası Tesislerinde başladı. Eğitime Şanlıurfa’dan 24 antrenör adayı katıldı.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığının ev sahipliğinde düzenlenen ve beş gün sürecek eğitim programında, adaylara teorik, pratik ve uygulamalı eğitimler veriliyor. Programı başarıyla tamamlayan katılımcılar, TFF onaylı antrenörlük sertifikası almaya hak kazanacak. Bu belge ile 6-12 yaş arası çocuklara yönelik antrenörlük yapabilecekler.

Merhum TBMM Eski Başkanvekili ve Devlet Bakanı Eyyüp Cenap Gülpınar anısına düzenlenen bu program, TFF Antrenör Eğitimcileri Osman Öngen ve Öznur Özdem gözetiminde grup çalışmaları ve takım uygulamalarıyla devam ediyor. Programı, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyespor Kulüp Başkanı Cenap Torgut, ASKF Şube Başkanı Adnan Yükselir ve Antrenörler Derneği Şube Başkanı Bedih Şahapoğlu da yakından takip etti. Antrenör adayları, hedeflerinin başarılı olup kentteki yetenekli çocukları sporla tanıştırmak ve keşfetmek olduğunu ifade etti.