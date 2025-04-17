Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş’un kapasitesini artırarak yeniden yapılandırdığı ve yeni yerleşkesindeki atölyesini hizmete aldığı Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, ilçe genelindeki parkların ihtiyacı olan bank, piknik masası, kamelya gibi açık hava mobilyalarını üreterek halkın istifadesine sunmaya devam ediyor.

Eyyübiye Belediyesi, çeşitli nedenlerle kırılan ya da kimliği belirsiz kişilerce yakılan açık hava mobilyalarını atölyeye götürerek tamir edip yeniden yerlerine yerleştiriyor. Piyasadan temin etmek yerine kendi atölyesinde üretim ve tamirat işlerini yapan Eyyübiye Belediyesi, böylece önemli bir tasarruf da sağlıyor. İlçedeki tüm mahallelerin parklarını yaz aylarına hazırlamak için hummalı bir çalışma içerisinde bulunan ekipler, önceki gün de Eyyüpkent Mahallesi’ndeki parklarda çalışma başlattı. Çim ve ağaç eksikleri giderilen parklarda aydınlatma ve mobilya kurulumları da tamamlandı.

Eyyübiye Belediyesi ekiplerinin çalışmalarına refakat eden Eyyüpkent Mahalle Muhtarı Yakup Turgut, yaz aylarının gelmesiyle mahallelerindeki parklarda yenileme çalışmaları başladığını belirterek, "Mahallemiz artık daha temiz ve daha yeşil. Daha önce parklarımızda aydınlatma sistemi yoktu, aydınlatma sistemini kurduk. Ağaç ve çim eksiklerini tamamladık. Mahallemiz daha güzel hale geldi inşallah böyle de devam edecek. Eyyübiye Belediye Başkanımız Mehmet Kuş’a ve çalışanlarına teşekkür ediyorum" diye konuştu.