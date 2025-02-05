İstanbul’da karla karışık yağmur ve kar yağışı etkili olmaya başladı. Sıcaklıkların düşmesiyle birlikte sokakta kalan evsizler için de İstanbul Büyükşehir Belediyesi barınma hizmetini başlattı.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul’da bugün sabah saatlerinden itibaren özellikle kuzey ilçelerde karla karışık yağmur ve kısa süreli kar yağışı etkili olmaya başladı.

Meteoroloji tahminlerine göre, yağışın öğle saatlerinden itibaren şiddetini artırarak Cuma sabahına kadar yer yer kuvvetli kar sağanakları şeklinde devam etmesi bekleniyor.

AKOM ALARM DURUMUNA GEÇTİ

Beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet İşleri Dairesi Başkanlığı AKOM, sabah saat 07.00 itibarıyla alarm durumuna geçti. AKOM’da, İBB birimleri ile Emniyet, Jandarma, Karayolları, İCA, KMO, İGA ve BEDAŞ olmak üzere 28 birim temsilcisiyle koordinasyon çalışmaları yürütülüyor. Yetkililer, kar yağışı nedeniyle şu ana kadar önemli bir olumsuzluk yaşanmadığını bildirdi.

Kar yağışı ve buzlanmaya karşı gece saatlerinden itibaren İstanbul’un kuzey ve yüksek bölgelerinde tuzlama çalışmaları yapıldı.

Soğuk hava koşullarına karşı İstanbul Büyükşehir Belediyesi, evsizlere yönelik kış hizmetlerini sürdürüyor.

Darülaceze Müdürlüğü koordinasyonunda, barınma ihtiyacı olanlar tesislerde ve anlaşmalı otellerde misafir ediliyor. Misafir edilen kişilere banyo, tıraş, kıyafet, sıcak yemek, sağlık taraması ve ilaç desteği gibi hizmetler sunuluyor. Şu an misafir edilen kişi sayısı: 462 erkek, 76 kadın olmak üzere toplam 538 kişi.11 Kasım 2024’ten bu yana misafir edilen toplam kişi sayısı: 1.871.Ayrıca, evsiz vatandaşların ailelerine teslim edilmesi veya memleketlerine gönderilmesi konusunda da destek sağlanıyor.

SOKAK HAYVANLARINA MAMA DESTEĞİ

Soğuk hava koşulları nedeniyle sahipsiz sokak hayvanlarının beslenmesi için de çalışmalar devam ediyor. İBB Veteriner Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri, İstanbul’un ücra noktalarında yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için haftada 520 noktada günlük 2 ton besleyici kuru mama dağıtımı yapıyor.