Antalya’nın Manavgat ilçesinde psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen genç kız, ailesiyle birlikte yaşadığı evi yakmaya kalktı. Yangın, itfaiye ve polisin kapıyı kırarak içeriye girmesiyle büyümeden söndürüldü.

112 Acil Çağrı Merkezi’ne gelen Aşağı Pazarcı Mahallesi’ndeki bir apartman dairesinde yangın ihbarı, Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat Birimi ve Manavgat Emniyet Müdürlüğü ekiplerini alarma geçirdi. Olay yerine gelen ekipler, evin kilitli kapısını kırarak girdiği dairede yangına müdahale ederek büyümeden söndürdü.

Yangının, evde yaşayan ve psikolojik sorunlar yaşadığı ileri sürülen genç kız tarafından çıkarıldığı belirlendi. Genç kız olay yerine çağrılan ambulansla Manavgat Devlet Hastanesi’ne götürüldü.