Adıyaman’da, kaldığı metruk evi ateşe veren bir kadın, yangın yerine gelen itfaiye, polis ve sağlık ekiplerini taş yağmuruna tuttu.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Altınşehir Mahallesi araç muayene istasyonu yakınlarında ismi öğrenilemeyen ve akli dengesi yerinde olmadığı belirtilen kadın şahıs, kalmış olduğu metruk evi ateşle verdi. Alevlerin yükselmesiyle beraber ihbar üzerine olay yerine sağlık ekipler, itfaiye ekipleri ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler çevre güvenliği alıp yangına müdahale etmek istediği esnada kadın şahsın taşlı saldırısına uğradı. Ekiplere zor anlar yaşatan kadın şahsın ikna etmek için ekipler yoğun çaba sarf etti. Yapılan ikna çalışmaları sonuçsuz kalınca kadın şahıs, polis ekiplerince yakalanarak polis aracına konuldu. Kadın şahsın yakalanmasının ardından ekipler alevlere müdahale ederek yangını söndürdü. Ölen yada yaralananın olmadığı olay sonrasında kadın şahıs polis merkezine götürülürken ekipler de olay yerinden ayrıldı.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.