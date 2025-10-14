Samsun’da bir vatandaşın ikametinin önüne kargo firması tarafından bırakılan beyaz eşya ve mobilyaların çalınması olayı, polis ekiplerinin çalışması sonucu kısa sürede aydınlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, bir kargo firması tarafından bir vatandaşın ikametinin giriş kapısı önüne bırakılan beyaz eşya ve mobilyalar, kimliği belirsiz kişilerce çalındı. Olayın ardından harekete geçen polis ekipleri, yaptıkları çalışma sonucunda hırsızlık olayının şüphelilerinin G.K. ve M.N. olduğunu tespit etti.

Şüpheliler kısa sürede yakalanırken, çalınan eşyalar da bulunarak sahibine eksiksiz şekilde teslim edildi. Olayla ilgili gözaltına alınan G.K. ve M.N. hakkında adli işlem başlatıldı.