Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) kapılarını ziyaretçilerine açan dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST’te Ege Üniversitesinin standı yoğun ilgi görüyor.

Türkiye’nin bilim ve teknoloji alanlarında yetişmiş insan kaynağını artırmayı hedefleyen TEKNOFEST KKTC teknoloji severlerle buluştu. Festivalin akademik paydaşları arasında yer alan Ege Üniversitesinin standı havacılık ve teknoloji meraklılarının ilgi odağı oldu. Festivalinin ilk günü Tam Bağımsız Türkiye vizyonuyla projelerini sergileyen Ege Üniversitesinin rüzgârı esti.

Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, "Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST, ikinci kez yurt dışında teknoloji tutkunları ile buluştu. Festivalin ilk gününde, tam akredite, öğrenci odaklı, sağlık temalı araştırma üniversitemizin projeleri beğeni aldı. Standımız, bilimsel merakla yola çıkan gençlerimizin nitelikli projeleri ve çözüm odaklı yaklaşımlarıyla 7’den 70’e her yaştan ziyaretçinin yoğun ilgisiyle karşılandı. Bilimin, teknolojinin ve millî gururun buluştuğu festivalde; KKTC YÖDAK Başkanı Sayın Prof. Dr. Aykut Tanısı, TÜBA Başkanı Sayın Prof. Dr. Muzaffer Şeker, Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörü Sayın Prof. Dr. Mehmet Saltan, Sayın Sümeyye Erdoğan Bayraktar ve SOLOTÜRK ekibi standımızı ziyaret etti. Binlerce ziyaretçiyi ağırlayan standımızda, geleceğe yön veren projeler, akademik birikimimiz ve inovatif yaklaşımlar ziyaretçiler tarafından büyük beğeni topladı. Bilim ve teknolojiyle geleceği şekillendiren gençlerimizin projelerine gösterdikleri yoğun ilgi için teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Ege Üniversitesi mezunlarının da organizasyona katıldığını ifade eden Rektör Prof. Dr. Necdet Budak, "Standımızı ziyaret edenler arasında Ege Üniversitesi mezunlarını görmekten büyük mutluluk duyduk. Mezunlarımızla olan bağlarımızın böyle platformlarda devam etmesi, üniversitemiz adına ayrı bir gurur kaynağı oldu. Öğretim üyelerimiz ve proje sahibi öğrencilerimiz gün boyu yapay zekâdan uzay teknolojilerine, sürdürülebilirlikten robotik sistemlere kadar uzanan geniş bir yelpazede geliştirdikleri yenilikçi projeleri ziyaretçilere anlattılar. Ege Üniversitesi olarak bilgiyle üreten, teknolojiyle dönüştüren ve geleceğe yön veren gençlerimizle TEKNOFEST 2025’te yer almaktan büyük gurur duyuyoruz." dedi.