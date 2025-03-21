Ege Üniversitesi İletişim Fakültesinin Gazetecilik ile Radyo Televizyon ve Sinema Bölümleri, İletişim Eğitimi Değerlendirme Akreditasyon Kurumu (İLEDAK) tarafından yapılan değerlendirme neticesinde 5 yıllık süreyle tam akreditasyon aldı. 2020 yılından bu yana akredite olarak eğitim veren iki bölüm, böylelikle akreditasyon sürelerini 2030 yılına dek uzatmış oldu.

Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, kalite ve akreditasyon kültürünü kurum olarak dahilleştirdiklerini dile getirdi. Prof. Dr. Budak, "Üniversitemizde göreve geldiğimiz günden bu yana başlattığımız akreditasyon seferberliği neticesinde bugün geldiğimiz noktada programlarımınız yüzde yüze yakını akredite olmuş durumda. Akredite olmayan bölümlerimizin ise dernekleri olmadığı için kaliteleri tescillenmedi. Akredite olmak kadar bunu sürdürülebilir hale getirmek de önem arz ediyor. İlk olarak 2020 yılında akredite olan İletişim Fakültemizin Gazetecilik ile Radyo, Televizyon ve Sinema bölümleri, yapılan değerlendirme neticesinde 5 yıllık tam akreditasyona hak kazandı. Başta Dekanımız Prof. Dr. Bilgehan Gültekin olmak üzere başarıda emeği geçen tüm idari-akademik çalışanlarımızı ve öğrencilerimizi tebrik ediyorum" dedi.

Elde edilen başarıdan dolayı gurur ve mutluluk duyduklarını ifade eden İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bilgehan Gültekin, "Gazetecilik ile Radyo-Televizyon ve Sinema Bölümlerimiz, İLEDAK değerlendirme sürecini büyük bir başarıyla tamamlayarak, 5 yıl süreyle tam akreditasyon almayı başardılar. Gururluyuz ve mutluyuz. Bu muhteşem başarıda emeği geçen tüm akademik ve idari personelimize gönülden teşekkür ediyor, sevgili öğrencilerimiz için hayırlı olmasını diliyoruz" diye konuştu.