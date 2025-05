eTwinning’in 20. yılı kapsamında Vezirköprü Göl İlkokulu ve Göl İmam Hatip Ortaokulu’nda yürütülen 4 projenin sergisi okulda gerçekleştirildi. Öğrenciler tarafından sunulan projeler, davetlilerden büyük beğeni topladı.

Avrupa’daki okullar arasında iletişim ve iş birliği sağlayan eTwinning platformunun 20. yılı dolayısıyla düzenlenen etkinlikte, Göl İlkokulu sınıf öğretmeni Şenay Yılmaz ve müdür yardımcısı Sezer Aci yürütücülüğünde hazırlanan "Art Through Kids Eyes" (Çocukların Gözünden Sanat), "Cultural Bridge From Tradition To The Future" (Gelenekten Geleceğe Kültür Köprüsü) ve "Protecting the Earth is in Our Hands" (Dünyayı Korumak Bizim Ellerimizde) projeleri ile Göl İmam Hatip Ortaokulu İngilizce öğretmeni Gönül Tekel’in yürüttüğü "Young Changemakers: Building Active Citizens" projesi sergilendi.

Sergiye; İlçe Kaymakamı Özgür Kaya, İlçe Jandarma Komutanı Vekili Üsteğmen Mustafa Çavuş, İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Muhsin Yıldız, İlçe Yazı İşleri Müdürü Nurettin Edis, İlçe Nüfus Müdürü Halis Bilen, Kütüphane Müdürü Kani Yılmaz, Şube Müdürü Erkan Ulaşır, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

eTwinning projelerini ilk kez yürüten öğrencilerin sergilediği sunumlar, izleyiciler tarafından ilgiyle takip edildi.