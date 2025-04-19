Özel Lokman Hekim Esnaf Hastanesi, Fethiye Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu’na büyük bir katkı sağlayarak, "Lokman Hekim Uygulama Laboratuvarı’nın" kurulmasına destek oldu.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi’ne bağlı Fethiye Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, "Lokman Hekim Uygulama Laboratuvarı’nın" açılışını törenle gerçekleştirdi. Açılışa, Özel Lokman Hekim Esnaf Hastanesi Başhekim Yardımcısı Op. Dr. Barış Gürcü, Fethiye Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. İsmail Uysal, Fethiye Alzheimer Derneği Başkanı Op. Dr. Mehdi Sadat, akademik personel ve öğrenciler katıldı. Fethiye Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. İsmail Uysal, açılışta yaptığı konuşmada, laboratuvarın kurulmasında önemli bir rol oynayan Esnaf Hastanesi’ne teşekkür etti. Uysal, hastanenin sağladığı destekle, okulun uzun yıllardır süregelen laboratuar eksikliğinin giderildiğini belirtti ve bu işbirliğinin öğrencilerin eğitimine büyük katkı sunduğunu vurguladı.

"Laboratuvar eksikliğini, bugün gerçekleştirdiğimiz açılışla giderdik"

Fethiye Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. İsmail Uysal, "Fethiye Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu olarak iki programda eğitim veriyoruz. Yaşlı Bakım Programı ve İlk ve Acil Yardım Programı. Bu kapsamda, yaşlı bakım teknikeri ve paramedik yetiştiriyoruz. Uzun yıllardır okulumuzun en büyük ihtiyaçlarından biri olan laboratuvar eksikliğini, bugün gerçekleştirdiğimiz açılışla giderdik. Bu önemli ihtiyacın karşılanmasında emeği geçen herkese teşekkür ederim. Özellikle bu laboratuvarın kurulmasında büyük katkıları olan Alzheimer Derneği Başkanı Sayın Dr. Mehdi Sadat hocama en içten teşekkürlerimi sunuyorum. Kendisi sayesinde Esnaf Hastanesi ile irtibata geçtik. Esnaf Hastanesi de bizleri kırmayarak, kısa sürede laboratuvarımızın kurulmasına destek oldu. Bu vesileyle hem Alzheimer Derneği’ne hem de Esnaf Hastanesi’ne kurumumuz adına şükranlarımı sunuyorum. Laboratuvarımızın okulumuza, üniversitemize, ilçemize ve ilimize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

"Laboratuvarımız artık öğrencilerimizin hizmetinde olacak"

Öğrenciler bu laboratuvardan nasıl faydalanacak? sorusunu yanıtlayan Uysal, "Her iki programımızda da uygulamalı dersler büyük önem taşıyor. Bu nedenle uygun ve nitelikli fiziki ortamların sağlanması bizim için temel bir gereklilik. Temel misyonumuz, sağlık gibi hayati bir alanda görev alacak nitelikli teknikerler yetiştirmektir. Bu doğrultuda, kaliteli bir eğitim sunabilmek için uzun zamandır ihtiyaç duyduğumuz laboratuvarımız artık öğrencilerimizin hizmetinde olacak. Bu gelişmenin öğrencilerimize, akademik kadromuza ve tüm paydaşlarımıza katkı sunmasını temenni ediyorum. Tekrardan laboratuvarımızın hayırlı olmasını diliyor, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

‘’Çocuklarımıza öğretim üyesi gibi destek oluyorlar"

Özel Lokman Hekim Esnaf Hastanesi Başhekim Yardımcısı Op. Dr. Barış Gürcü ise, "Her zaman bu tür destekleri sürdüreceğimizi söylüyorum. Böyle bir üniversitenin bizde olması büyük bir şans. Hocalarımıza gönülden teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar, bir süreliğine de olsa çocuklarımıza öğretim üyesi gibi destek oluyorlar. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.