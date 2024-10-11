Eskişehir’de bir araya gelen kadın muhtarlar, kadına ve çocuklara yönelik şiddet olaylarının her türlüsüne karşı olduklarını açıkladı.

Son dönemlerde yurt genelinde yaşanan kadına ve çocuklara yönelik şiddet olayları tepki topluyor. Meydana gelen olaylar ulusal basına ve sosyal medyaya yansımaya devam ederken, Eskişehirli kadın muhtarlar "Kadına ve çocuğa şiddete hayır" demek için Valilik Meydanı önünde bir araya geldi. Şiddetin her türlüsüne karşı olduklarını açıklayan kadın muhtarlar, artık bu tür olayların sonlanmasını ve tekrarlanmamasını temenni ettiklerini belirtti.

"Kadına ve çocuğa yönelik şiddet haberleri hepimizi derinden yaralamıştır"

Eskişehirli kadın muhtarlar adına açıklamada bulunan Işıklar Mahallesi Muhtarı Nurgül Laçin, "Kadına ve çocuğa şiddete hayır. Eskişehirli kadın muhtarlar olarak son zamanlarda akıl almaz bir hal alan kadına ve çocuğa yönelik şiddet haberleri hepimizi derinden yaralamıştır. Biz kadın muhtarlar şiddetin her türlüsüne karşı olduğumuzu, kadınlarımızın ve çocuklarımızın güven içinde yaşaması gerektiğini savunmaktayız. Şehrimizde ve mahallemizde yaşayan kadınlarımızın ve çocuklarımızın her daim yanında olduğumuzu bilmelerini istiyoruz. Acınız acımız, kaybınız kaybımızdır. Kadın muhtarlar olarak üzerimize düşen neyse yapacağımızdan emin olabilirsiniz. Tek temennimiz bundan sonra bu tür olayların sonlanması ve tekrarlanmamasıdır. Yaşam hakkı elinden alınmış kadınlarımızı ve çocuklarımızı rahmet ve saygıyla anıyoruz. Sesimizi duyurmamıza imkan veren herkese sonsuz teşekkür ederiz" dedi.