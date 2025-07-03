Eskişehir’de artan hava sıcaklığıyla birlikte sokak köpekleri ağaç dipleri ve gölgelik alanlarda serinlemeye çalışıyor.

Termometrelerin yükselmesiyle kent genelinde etkili olan sıcak hava, insanlar gibi sokak hayvanlarını da olumsuz etkiledi. Sokak köpekleri, güneşin yakıcı etkisinden korunmak için gölgelerde dinlenmeye başladı. Asfaltın ısındığı bölgelerde hareketsiz kalan hayvanların, sıcaklığın etkisiyle enerjilerinin düştüğü gözlendi.

Vatandaşlar ellerindeki imkanlarla hayvanlara destek olmaya çalışıyor.

Sıcak havalarda sokak köpeklerinin yaşam şartlarının zorlaştığı görülürken, vatandaşlar ellerindeki imkanlarla hayvanlara destek olmaya çalışıyor. Evlerin önüne ve park gibi ortak alanlara bırakılan su kapları ve gölgelik alanlarda dinlenen hayvanlar, bu sıcak günlerde biraz da olsa rahat nefes alıyor.