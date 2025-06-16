Eskişehir’de engelli bireyler tiyatro gösterisi sundu. Engelli bireylerin sahneledikleri tiyatro oyunu büyük beğeni topladı.

Eskişehir’de, Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Gelişim Vakfı (EYGEV) destekleriyle oluşturulan ve bakım altında bulunan engelli bireyler, ‘Muhterem Çadır Tiyatrosu’ gösterisi sundular. Engelli bireylerin sahnelediği tiyatro oyunu; Eskişehir’de Tiyatro ve Opera Salonu’nda gerçekleştirildi ve izleyicilere unutulmaz anlar yaşattı.

Sergi büyük ilgi gördü

Tiyatro oyunu öncesinde ve sonunda; engelli bireylerin yaptıkları el sanatları sergisi de açıldı. Sergi; büyük ilgi gördü. Ziyaretçiler, engelli sanatçıların özgün eserlerini incelediler ve takdirle karşıladılar. Bu etkinlik; engellilerin sanatla iç içe yaşamlarını ve yeteneklerini sergileme fırsatı bulduğu önemli bir platform oldu. Tiyatro oyunu; engelli bireylerin toplumun aktif ve üretken bir parçası olabileceğini gösterdi. Tiyatro oyunu; sadece izleyicilerden değil, aynı zamanda oyunculardan da yoğun ilgi gördü. Özel bireylere fırsat verildiğinde; toplum içinde yer alabileceklerini ve kendilerini ifade edebileceklerini gösterdi.

"Engelli bireylerin sanat ve kültür alanında da var olabildiğini görmek bizleri gururlandırdı"

EYGEV Başkanı Serkan Ülkü, ‘’Engelli bireylerin sanat ve kültür alanında da var olabildiğini görmek bizleri son derecede gururlandırdı. Tiyatro oyununu sahneleyen ekibi ve özellikle yönetmen Onur Birgi’yi kutlarım. Bu tarz etkinliklerin devam etmesi, toplumda farkındalık oluşturmaya devam edecektir. Tiyatro gösterisi ve el sanatları sergisi; engelli bireylerin topluma kazandırılmasında ve farkındalık oluşturulmasında önemli bir adım olarak kabul edildi’’ dedi.