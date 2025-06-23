Eskişehir Valiliği, 24 Haziran 2025 Salı gününden itibaren hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 6-9 derece üzerine çıkacağını duyurdu.

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Son meteorolojik değerlendirmelere göre, sıcaklıkların bu tarihten itibaren artarak en yüksek 34-37 dereceye ulaşması bekleniyor. Bu durum 24 Haziran saat 11:00 ile 29 Haziran saat 16:00 arasında etkili olacak. Valilik, özellikle kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılar ve çocuklar başta olmak üzere tüm vatandaşları, günün en sıcak saatleri olan 11:00-16:00 arasında açık alanda bulunmamaları konusunda dikkatli ve tedbirli olmaya çağırdı.

Kaynak: İHA