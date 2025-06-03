İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Toplantısı Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy Başkanlığında ilgili kurum yöneticilerinin katılımı ile gerçekleştirildi.

İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Toplantısı’nda, yaklaşan Kurban Bayramı dolayısıyla alınan tedbirler, ildeki okulların güvenliği, uyuşturucu ve kaçakçılıkla mücadele, karayolu trafik güvenliği, İl Göç Müdürlüğü çalışmaları ile genel güvenlik ve asayişi etkileyen konuları değerlendirildi. İlgili kurum yöneticileri, kendi alanlarında yürütülen çalışmalar ve alınan tedbirler hakkında sunumlar yaptı. Karşılıklı görüş alışverişinde bulunularak mevcut durum değerlendirilip gelecekte yapılacak çalışmalar planlandı.