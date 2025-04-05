Avrupa Hayvanat Bahçeleri ve Akvaryumlar Birliği (EAZA) üyesi olan Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi, İspanya’da düzenlenen Uluslararası Kelaynak sempozyumunda ülkemizi temsil etti.ESKİŞEHİR (İGFA) - Uluslararası Kelaynak Sempozyumundan davet alan Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma Milli Parklar Genel Müdürlüğü ve Eskişehir Hayvanat Bahçesi, kelaynak çalışmalarını İspanya’da masaya yatırdı.

Açıldığı günden bu yana milyonlarca ziyaretçi ağırlayan ve EAZA üyesi olan Eskişehir Hayvanat Bahçesi, çalışmalarıyla örnek olmaya devam ediyor. İspanya’nın Jerez de la Frontera kentinde düzenlenen Uluslararası Kelaynak Sempozyumuna Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Veterinerlik İşleri Daire Başkanı Nurben Fatma Koptekin katılarak Türkiye’yi temsil etti.

Dünyanın dört bir yanından bilim insanları, doğa koruma uzmanları ve yerel yönetim temsilcilerinin bir araya geldiği sempozyumda, nesli tükenme tehlikesi altında olan kelaynakların korunması, üremeleri ve doğal yaşam alanlarının iyileştirilmesi konuları ele alındı. 15 ülkeden 76 katılımcının yer aldığı sempozyumda, kelaynakların korunmasına yönelik bilimsel araştırmalar, biyoteknolojik yöntemlerin kullanımı ve uluslararası iş birliklerinin önemi tartışıldı.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi Şube Müdürlüğü’nün yürüttüğü koruma çalışmaları hakkında bir sunum gerçekleştiren Koptekin, Türkiye’deki kelaynak koruma çalışmaları hakkında bilgi verdi. Sunumda, Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma Milli Parklar Genel Müdürlüğü, yerel yönetimlerin ve halkın bu süreçte üstlendiği sorumluluklar vurgulandı.