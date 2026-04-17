Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ESKİ) Genel Kurul toplantısı gergin geçti. AK Parti Grubu, Başkanvekili Ahmet Dönmez'in konuşmasının ardından toplantıyı terk etti.

Toplantı, Büyükşehir Belediye Meclis salonunda düzenlendi. ESKİ Genel Kurulu, 'Hizmetler ve Teminatlar, Yaptırımlar Tarifeleri ile ilgili genel müdürlük yazısı' gündem maddesi ile bugün olağanüstü toplandı. Yapılan yoklama ve Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce'nin açılış konuşmasından sonra AK Parti Grup Başkanvekili Ahmet Dönmez söz aldı. Hesaplama hatası sonucu tarifelerde fazla artış yapılması ve bu tutarın vatandaştan tahsil edilmesi ile ilgili olarak sert eleştirilerde bulunan Ahmet Dönmez, 'Eskişehir yerel yönetim tarihinin en karanlık, en utanç verici sayfalarından birini görüşmek üzere çağrı üzerine toplanmış bulunuyoruz. Bugün mesele sadece bir hesap hatası değildir. Bugün mesele bu meclisin iradesine kurulan bir kumpas, halkın cebine uzanan hukuksuz bir el ve resmi evraklarda yapılan bir sahteciliktir' dedi.

'Gereği istifadır, gereği yargıdır'

Ahmet Dönmez, sözlerinin devamında, 'Sayın Başkan, kadim geleneğimizde belediye başkanı, eski tabiriyle o şehrin 'şehr-i emini' olarak adlandırılır. O şehrin en güvenilir kişisi, kendisine her şeyin tereddütsüz emanet edildiği ismidir. Ancak siz henüz görevinizin ikinci yılında altına imza attığınız, bize göre tahrif edilmiş belgelerle vatandaşın cebinden yüzde 48 buçuk fazla tahsilat yaparak bu güveni yerle bir ettiniz. Maalesef Eskişehir tarihinde sahte belgeye imza atan belediye başkanı durumuna düştünüz. Burada sormak istiyoruz; Sayın Başkan, siz önünüze gelen her evraka içeriğine bakmadan mı imzalıyorsunuz? Altına bizzat imza attığınız o sahte belgelerdeki hukuksuzluğu fark etmeyecek kadar belediye yönetiminden kopuk musunuz? Hukukçu bir belediye başkanının neye imza attığını bilmemesi; görmedim, fark etmedim deme lüksü bulunmadığına inanıyoruz. Gereği istifadır, gereği yargıdır. Bu incelemenin sonucu beklenerek gerekirse tekrardan bir çağrı yapılıp olağanüstü meclis toplantıya çağrılmış olsaydı çok daha usulüne uygun bir işlem yapılacaktı ama ne yazık ki bu olmadığı için biz AK Parti grubu olarak şu aşamada bir temsilci bırakmak suretiyle Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ESKİ Genel Kurulu'ndaki bu yüce meclisi terk etmek zorundayız' ifadelerini kullandı.

'Tertemiz bir kariyerim olmuş, niye bunu yapayım'

Konuşmanın ardından AK Parti Grubu salonu terk etmeden Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. AK Parti grubundan kendisini bir süre dinlemesini talep eden Başkan Ünlüce, konuşmasının bir bölümünde şu sözlere yer verdi:

'Tertemiz bir kariyerim olmuş, niye bunu yapayım? Bunlar yargının konusu. Ben zaten bu konularda hiç yorumda bulunmayacağım, hiçbir şekilde sizleri de itham altında bırakmam. Ben yargıya güveniyorum, konu yargıda. Ben vicdanen rahatım ama buna rağmen yargı ne karar verirse başımızın üstünde yeri var, sonuçlarına da ben katlanacağım. İmzası kim varsa o katlanacak zaten. Kafalarınızda soru işareti olduğunu, bununla ilgili birtakım iddialar size ulaştığını söylediğiniz için ben burada genel kurula hesap vermek zorundayım. Ben hiç buna duyarsız kalıp genel kurulu toplamasam sizin beni o zaman suçlamanız lazım.'

Başkan Ünlüce'nin sözlerini tamamlamasının ardından AK Parti grubu meclisi terk ederken, oturuma 15 dakika süreyle ara verildi.