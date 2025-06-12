Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz’ın başlattığı yol açma seferberliği ile kırsal Eskişarkaya Mahallesi uzun yıllardır hasret kaldığı arazi yollarına kavuşuyor. Yaklaşık 10 kilometrelik yeni yol ile bölge sakinleri boş olan tarlalarını ekebilecek.

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz’ın göreve gelir gelmez kırsal mahallelerde başlattığı yol açma ve yenileme çalışmaları devam ediyor. Şehitkamil’in dört bir yanında devam eden çalışmalar tarımsal üretim ve hayvancılığın gelişmesine doğrudan katkı sağlıyor.

10 yıldır bekleniyordu

10 yılı aşkın süredir arazi yolu açılması bekleyen Eskişarkaya Mahallesi sakinlerinin yol hasreti de Başkan Umut Yılmaz’ın talimatıyla sona erecek. Bölgede kısa süre önce başlayan çalışmalar devam ediyor. İş makinelerinin yoğun bir mesai harcadığı mahallede, yol açma işleminden sonra mucur dökülecek. Çalışmalar tamamlandığında yol olmaması nedeniyle tarlasına gidemeyen çiftçiler, toprağını ekebilecek.

Başkan Yılmaz’a teşekkür

Eskişarkaya Mahallesi Muhtarı Ali İhsan Keser, mahallelerinde uzun yıllardan beri arazi yoluna hasret kaldıklarını söyledi. 10 yıldır yolların açılmasını beklediklerini ifade eden Keser, "10 yılda bir makine bile girmedi. Köylülerimiz, tarlasını ekemedi. Yıllardır ne bir araba ne de traktör girebiliyordu. Haliyle tarlalarımız boş kaldı. Geçtiğimiz günlerde Şehitkamil Belediye Başkanımız Umut Yılmaz’a sorunumuzu anlattık. Sağolsun, hemen ekipleri yönlendirdi ve çalışmalar başladı. Bize değer verdi, derdimize derman oldu. Başkanımıza ve ekibine desteklerinden dolayı çok teşekkür ediyorum" dedi.