Van Kalesi’nin güneyinde yer alan Eski Van Şehri’nde, Selçuklu ve Osmanlı dönemine ait 12 tarihi yapının restorasyon çalışmaları sürerken, şehri çevreleyen surların da ayağa kaldırılması için çalışma başlatıldı.

Milattan Önce 3000’li yıllardan 20. yüzyıla kadar birçok uygarlığa ev sahipliği yapan Eski Van Şehri, yaklaşık 450 bin metrekarelik bir alana kurulmuş. Van Kalesi’nin güneyinde konumlanan tarihi şehir; Urartu, İskit, Med, Pers, Roma ve Sasani gibi kadim medeniyetlerin ardından 7. yüzyılda İslam hâkimiyetine geçti. 1069 yılında Selçuklu Sultanı Melikşah tarafından fethedilen şehir, Osmanlı dönemine kadar farklı Türk-İslam devletlerinin yönetiminde kaldı. 20. yüzyılın başlarında ise Ermeni isyanları ve 1. Dünya Savaşı nedeniyle büyük ölçüde tahrip oldu.

Eski Van Şehri’nde yer alan tarihi yapılar arasında 12. yüzyıldan kalma Ulu Cami, 13-14. yüzyıla tarihlenen Kızıl Minareli Cami, Hüsrev Paşa Külliyesi, Kaya Çelebi Camii (17. yüzyıl) ve Surp Stephanos Kilisesi gibi önemli eserler bulunuyor.

2024 yılında başlatılan kazı ve restorasyon çalışmalarıyla, kadim kentin mimari dokusunun korunarak gelecek nesillere aktarılması hedefleniyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın "Geleceğe Miras" projesi kapsamında yürütülen çalışmalar kapsamında, şimdi de Van Kalesi’ni çevreleyen surlar yeniden inşa ediliyor.

İHA muhabirine konuşan Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından başlatılan ‘Geleceğe Miras’ programı çerçevesinde, Van Valiliği ve Büyükşehir Belediyemizin iş birliğiyle Eski Van Şehri’ni ayağa kaldıracaklarını belirtti. Vali Balcı, "Bu kapsamda; Ulu Cami, Kızıl Minareli Cami, yukarıda yer alan Süleyman Cami, Horhor Cami, Abbas Ağa Cami, Hüsrev Paşa Hanı ve Çifte Hamam gibi birçok tarihi yapı restore edilerek gün yüzüne çıkarılıyor. Bu önemli projelerden biri de şu an bulunduğumuz ve ‘güney suru’ olarak adlandırdığımız alanda yürüttüğümüz sur restorasyonudur. Güney surlarını tamamladıktan sonra doğu surlarının restorasyonuna geçeceğiz" dedi.

Geleceğe Miras programı kapsamında, tarihi eserleri gelecek kuşaklara kazandırmayı hedeflediklerini dile getiren Vali Balcı, "Projelerin hayata geçirilmesinde Kültür ve Turizm Bakanlığımızın yanı sıra Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızın da katkıları büyük. Bu çalışmalar tamamlandığında Van’ın tarihine ve kültürel kimliğine çok önemli bir katkı sunulmuş olacak. Bu projelerde emeği geçen tüm restoratörlerimize, mimar ve mühendislerimize, ustalarımıza ve işçilerimize gönülden teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.